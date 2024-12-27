И вот они нарядные: самые странные новогодние концерты звезд

Певец Влад Топалов в новогоднюю ночь 40 минут пел для одной-единственной женщины, Владимир Селиванов из «Реальных пацанов» — для сотрудников ГАИ, которые остановили его по дороге на концерт в Барвиху, а Дима Билан успел дать концерты в семи разных местах.