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Курганский спортсмен установил новый рекорд России

Курганский спортсмен установил новый рекорд России

Четыре курганских гиревика привезли медали чемпионата России Представитель Центра спортивной подготовки и проведения спортмероприятий Курганской области Иван Самочернов стал чемпионом России по гиревому спорту и установил новый рекорд страны.

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