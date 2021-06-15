Курганский спортсмен установил новый рекорд России

Четыре курганских гиревика привезли медали чемпионата России Представитель Центра спортивной подготовки и проведения спортмероприятий Курганской области Иван Самочернов стал чемпионом России по гиревому спорту и установил новый рекорд страны.
Четыре курганских гиревика привезли медали чемпионата России Представитель Центра спортивной подготовки и проведения спортмероприятий Курганской области Иван Самочернов стал чемпионом России по гиревому спорту и установил новый рекорд страны.
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