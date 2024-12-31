Звезда вернулась на елку на Дворцовой. Ранее сняли из-за сильного ветра. Вечером 30 декабря также укрепили основание елки.
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Звезда вернулась на елку на Дворцовой. Ранее сняли из-за сильного ветра. Вечером 30 декабря также укрепили основание елки.