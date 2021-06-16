В Женеве завершаются приготовления к встрече Путина и Байдена

ТАСС/Сергей Бобылев Переговоры в рамках саммита России и США займут пять часов с перерывами. Как сообщили в пресс-службе Кремля, начнут с совместного фотографирования, затем – узкий и расширенный формат, наконец, итоговая пресс-конференция Путина.