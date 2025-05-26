Турецкая столица при этом является удобной и заявившей о себе площадкой Ясности по тому, что очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет именно в Турции, нет, однако Стамбул – это удобная и заявившая о себе площадка, закулисный процесс продолжается, заявил РИА Новости дипломатический источник в столице Турции.
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