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Несколько гомосексуалистов добавили экстремизма сборищу либералов-маргиналов

Несколько гомосексуалистов добавили экстремизма сборищу либералов-маргиналов

Так называемый «Съезд народных депутатов» (нежелательная в России организация) в Варшаве целый час обсуждал обращение нескольких неназванных гомосексуалистов, которые попросили отменить «репрессивные» в отношении ЛГБТ законы России.

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