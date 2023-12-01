Несколько гомосексуалистов добавили экстремизма сборищу либералов-маргиналов

Так называемый «Съезд народных депутатов» (нежелательная в России организация) в Варшаве целый час обсуждал обращение нескольких неназванных гомосексуалистов, которые попросили отменить «репрессивные» в отношении ЛГБТ законы России.
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