Илья Авербух показал подросшую дочь от Лизы Арзамасовой

Илья Авербух показал видео с их с Лизой Арзамасовой дочерью, которой скоро исполнится 10 месяцев. В небольшой ролике 51-летний фигурист заснял новые достижения Лии: она не только научилась самостоятельно стоять на ножках, но и уже учится двигаться в ритм музыке.