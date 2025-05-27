Илья Авербух показал подросшую дочь от Лизы Арзамасовой

Илья Авербух показал видео с их с Лизой Арзамасовой дочерью, которой скоро исполнится 10 месяцев. В небольшой ролике 51-летний фигурист заснял новые достижения Лии: она не только научилась самостоятельно стоять на ножках, но и уже учится двигаться в ритм музыке.
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