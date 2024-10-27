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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синицына о Гран-при: «Чувства смешанные. Честно сказать, старт не задался, я расстроена»

Сегодня Синицына заняла третье место в Магнитогорске (200,92 балла). Победила Анна Фролова (226,33), второй стала Ксения Гущина (203,78).

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