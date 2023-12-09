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Ближний Восток встретил с почестями не только Путина, но и главу одного российского региона

Ближний Восток встретил с почестями не только Путина, но и главу одного российского региона

Политика Игоря Таланцева Путин, как это принято, взял с собой в ближневосточное турне не только советников, пресс-секретарей и министров, но и некоторых особенно выделяющихся глав регионов.

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