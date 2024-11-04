Стало известно, какой счет за ремонт машины заставляет владельцев задуматься о продаже своего автомобиля

Автомобили, как и любая техника, изнашиваются и ломаются. И хотя прилежный владелец регулярно обслуживает свое авто, чтобы повысить надежность и свести к минимуму вероятность неожиданного счета за ремонт, неприятные сюрпризы могут произойти в любой момент.
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