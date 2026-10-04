Импортные овощи вновь могут подорожать в России из-за введения минимальных цен

Также предлагается использовать сезонные пошлины в периоды, когда российские тепличные хозяйства наиболее уязвимы перед зарубежной конкуренцией Российские производители тепличных овощей предложили усилить защиту внутреннего рынка от дешевого импорта.
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