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Импортные овощи вновь могут подорожать в России из-за введения минимальных цен

Импортные овощи вновь могут подорожать в России из-за введения минимальных цен

Также предлагается использовать сезонные пошлины в периоды, когда российские тепличные хозяйства наиболее уязвимы перед зарубежной конкуренцией Российские производители тепличных овощей предложили усилить защиту внутреннего рынка от дешевого импорта.

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