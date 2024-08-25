Во Франции задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова

Накануне вечером французские спецслужбы задержали предпринимателя Павла Дурова. Создатель соцсети Вконтакте и мессенджера Телеграмм был задержан, когда его частный самолет приземлился в аэропорту Ле-Бурже.
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