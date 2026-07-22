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Царьград

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Газманов раскрыл, сколько нужно вложить в большой концерт в Москве

Газманов раскрыл, сколько нужно вложить в большой концерт в Москве

Артист 22 июля отмечает день рождения - ему исполняется 75 лет. Он готовит новую программу для поклонников.

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