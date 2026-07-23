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ДумаТВ

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Госдума приняла закон о благоустройстве дорожек в городских лесах и природных парках

Госдума приняла закон о благоустройстве дорожек в городских лесах и природных парках

Госдума на пленарном заседании в четверг, 23 июля, приняла во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий благоустройство существующих пешеходных дорожек и тропинок в зеленых зонах вокруг городов, курортных лесах и природных парках.

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