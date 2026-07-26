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Гран‑при Бахрейна «Формулы‑1» пройдёт в Малайзии в октябре

Гран‑при Бахрейна «Формулы‑1» пройдёт в Малайзии в октябре

Гран‑при Бахрейна «Формулы‑1» состоится в Малайзии из‑за обострения конфликта на Ближнем Востоке. «В очередной раз спорт продемонстрировал свою способность адаптироваться, находить решения и добиваться результатов, создавая захватывающий момент для всех, кто следит за «Формулой‑1».

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