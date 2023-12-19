«Болезненный, но справедливый баланс». Вице-президент МОК – о допуске россиян на Олимпиаду

В Международном олимпийском комитете считают: условия, на которых «нейтральным» спортсменам из России и Белоруссии предложено участвовать в парижских Играх-2024, являются оптимальным решением в нынешних обстоятельствах.
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