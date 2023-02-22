Глава МИД Словакии использовал нецензурное слово на русском языке в адрес премьера Венгрии за “антиукраинскую позицию”

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Словакии Растислав Качер в заочной дискуссии с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном перешел на нецензурную лексику русского языка.
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