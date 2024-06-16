Продажа продуктов, вызывавших заболевания ботулизмом, была приостановлена

В Москве произошла серия случаев ботулизма, которые привели к госпитализации четырех человек. По предварительной информации, все пострадавшие употребляли салаты "Салат лобио" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком", произведенные компаниями "LOCALCITCHEN" и "Гастропорт".