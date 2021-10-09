300-летняя война или когда закончится битва антинорманистов с их детскими комплексами

В научно-интеллектуальной среде 1980-1990-х годов, в которой автору этих строк приходилось в то время "вариться", призвание варягов было одной из самых обсуждаемых тем.
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