Мировое обозрение

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300-летняя война или когда закончится битва антинорманистов с их детскими комплексами

300-летняя война или когда закончится битва антинорманистов с их детскими комплексами

В научно-интеллектуальной среде 1980-1990-х годов, в которой автору этих строк приходилось в то время "вариться", призвание варягов было одной из самых обсуждаемых тем.

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