Житель Новосибирска сбросил с балкона собаку своей девушки

В Калининский районный суд поступило уголовное дело Андрея Корабаева. Молодого человека обвиняют сразу по двум серьезным статьям УК РФ — умышленное уничтожение чужого имущества и жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель.
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