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Нижегородская правда

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Еще 8 нижегородцев госпитализированы с диагнозом ботулизм

Еще 8 нижегородцев госпитализированы с признаками ботулизма. Таким образом, в медучреждениях Нижегородской области — с учетом 4‑х человек, которые попали в больницу 16 – 17 июня — проходят лечение 12 человек с этим диагнозом.

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