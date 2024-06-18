Еще 8 нижегородцев госпитализированы с диагнозом ботулизм

Еще 8 нижегородцев госпитализированы с признаками ботулизма. Таким образом, в медучреждениях Нижегородской области — с учетом 4‑х человек, которые попали в больницу 16 – 17 июня — проходят лечение 12 человек с этим диагнозом.
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