Всероссийский конкурс гидов-экскурсоводов «Проводники смыслов»

С 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ пройдет Международная выставка-форум «Россия». Оператором в формате Всероссийского конкурса «Проводники смыслов» проводятся мероприятия по отбору и подготовке экскурсоводов (гидов).
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