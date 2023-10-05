Всероссийский конкурс гидов-экскурсоводов «Проводники смыслов»

С 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ пройдет Международная выставка-форум «Россия». Оператором в формате Всероссийского конкурса «Проводники смыслов» проводятся мероприятия по отбору и подготовке экскурсоводов (гидов).