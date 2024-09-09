Рекордные ливни утопили урожай сибирских аграриев

В ряде районов Новосибирской области и Алтайского края из-за интенсивных осадков работы приостанавливались: верхние слои почвы находились в «переувлажненном состоянии, выход техники в поле был невозможен».
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