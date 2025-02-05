Мужчин предупредили о причинах отсутствия эякуляции при оргазме

Оргазм без эякуляции у мужчин — это не симптом заболеваний, однако при регулярном повторении он может свидетельствовать о развитии ряда серьезных патологий, заявила сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Милана Соколова.
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