На этой неделе в Калужской области ожидается комфортная отрицательная температур

Выпавший накануне снег не успеет растаять за рабочую неделю, так как в регионе будет комфортная минусовая температура, а в четверг будет незначительное «поступление» снегаВыпавший накануне снег не успеет растаять за рабочую неделю, так как в регионе будет комфортная минусовая температура, а в четверг будет незначительное «поступление» снега.
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