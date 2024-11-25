На этой неделе в Калужской области ожидается комфортная отрицательная температур

Выпавший накануне снег не успеет растаять за рабочую неделю, так как в регионе будет комфортная минусовая температура, а в четверг будет незначительное «поступление» снегаВыпавший накануне снег не успеет растаять за рабочую неделю, так как в регионе будет комфортная минусовая температура, а в четверг будет незначительное «поступление» снега.