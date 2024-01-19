Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Macy's Inc. планирует сократить около 3,5% работников и закрыть пять магазинов

Macy's Inc. планирует сократить около 3,5% работников и закрыть пять магазинов в рамках мер по уменьшению расходов в сложных рыночных условиях, согласно сообщениям нескольких СМИ со ссылкой на памятку, разосланную сотрудникам в четверг днем.

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