Macy's Inc. планирует сократить около 3,5% работников и закрыть пять магазинов в рамках мер по уменьшению расходов в сложных рыночных условиях, согласно сообщениям нескольких СМИ со ссылкой на памятку, разосланную сотрудникам в четверг днем.