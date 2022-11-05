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Результаты третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию 5 ноября

2–6 ноября пройдет третий этап Гран-при России по фигурному катанию «Идель» в Казани. Результаты первого дня взрослых соревнований 5 ноября 13:30 — ритм-танец, танцы на льду 15:00 — женщины, короткая программа 16:45 — пары, короткая программа 17:35 — мужчины, короткая программа.

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