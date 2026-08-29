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Atlantic Alumina привлекает $800 млн от правительства США для защиты цепочек поставок

Atlantic Alumina привлекает $800 млн от правительства США для защиты цепочек поставок

Американская компания Atlantic Alumina Company LLC (ATALCO), владеющая единственным действующим глиноземным заводом на территории Соединенных Штатов, объявила о масштабном расширении стратегического партнерства с Министерством обороны США.

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