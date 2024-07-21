Адвокат рассказал о порядке действий в случае получения кредита из-за мошенников

В первую очередь, если человек стал жертвой мошенников, ему нужно обратиться с заявлением в полицию, где необходимо в подробностях описать обстоятельства, которые удалось выяснить про оформленный на потерпевшего кредит, а также указать сведения, доказывающие, что данный заем оформили мошенники.