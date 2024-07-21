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Адвокат рассказал о порядке действий в случае получения кредита из-за мошенников

Адвокат рассказал о порядке действий в случае получения кредита из-за мошенников

В первую очередь, если человек стал жертвой мошенников, ему нужно обратиться с заявлением в полицию, где необходимо в подробностях описать обстоятельства, которые удалось выяснить про оформленный на потерпевшего кредит, а также указать сведения, доказывающие, что данный заем оформили мошенники.

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