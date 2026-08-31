Обрушение породы на руднике в Хабаровском крае унесло жизнь рабочего

На руднике в Хабаровском крае один рабочий погиб, ещё двое пострадали при обрушении горной породы, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
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