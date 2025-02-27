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Не стоит соревноваться с небратьями в холуйстве!

Не стоит соревноваться с небратьями в холуйстве!

Гадостное ощущение вызвала новость из Питера. Казаки из Санкт-Петербурга захотели вернуть президенту США Дональду Трампу звание есаула.

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Комментарии
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Татьяна Царева
Настоящие казаки на фронте. а даровать звание иностранному лидеру. это еще тот прогиб. хамство
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1 д.
СБ
Слава Белый
В Питере казаки? Вот это новость. Не припомню что-то такое казачье войско. Или там казачья часть стоит? Кавалерийская наверно...
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1 д.
Константин Самарин
Да не казаки они, а клоуны ряженые. Казак это член военно-земледельческой общины вольных поселенцев и их потомков на окраинах государства, активно участвовавших в защите и расширении государственных границ. Что это за вольные поселенцы в Питере, и какие границы они собираются защищать?
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20 час.
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