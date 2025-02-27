Не стоит соревноваться с небратьями в холуйстве!

Настоящие казаки на фронте. а даровать звание иностранному лидеру. это еще тот прогиб. хамство

В Питере казаки? Вот это новость. Не припомню что-то такое казачье войско. Или там казачья часть стоит? Кавалерийская наверно...

Константин Самарин

Да не казаки они, а клоуны ряженые. Казак это член военно-земледельческой общины вольных поселенцев и их потомков на окраинах государства, активно участвовавших в защите и расширении государственных границ. Что это за вольные поселенцы в Питере, и какие границы они собираются защищать?