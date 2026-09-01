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ДумаТВ

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Яровая предложила сделать качество главным критерием закупок детского питания

Яровая предложила сделать качество главным критерием закупок детского питания

Установление требований к качеству продуктов на всех этапах закупок для детского питания необходимо сделать обязательным, чтобы при выборе поставщиков приоритет отдавался качеству, а не минимальной цене.

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