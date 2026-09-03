Низкий урожай картошки в Свердловской области обернется плюсом для фермеров

Свердловская область пережила аномально дождливое лето — июнь стал самым влажным за 67 лет, июль побил рекорд 1994 года, а уровень воды в некоторых реках достиг максимума за столетие.
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