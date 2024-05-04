15 женских твитов, которые собрали всю боль и высмеяли ее как следует

Чего хотят женщины? У каждой свои «хотелки»: одна мечтает убежать в лес и там плясать вокруг костра (0% осуждения, 100% понимания), другая обожает складывать в корзину маркетплейса все, что хочется, и не покупать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии