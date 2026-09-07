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Китайские ученые представили сценарий переноса военных действий в космос

Китайские ученые представили сценарий переноса военных действий в космос

Китайские исследователи в аэрокосмической области выяснили, как однажды война может распространиться на обширное пространство между Землей и Луной, когда конкурирующие космические корабли будут заниматься преследованием противника и уклоняться друг друга, пытаясь проскользнуть мимо оборонительных сооружений и даже блокируя стратегические маршруты.

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