Китайские ученые представили сценарий переноса военных действий в космос

Китайские исследователи в аэрокосмической области выяснили, как однажды война может распространиться на обширное пространство между Землей и Луной, когда конкурирующие космические корабли будут заниматься преследованием противника и уклоняться друг друга, пытаясь проскользнуть мимо оборонительных сооружений и даже блокируя стратегические маршруты.