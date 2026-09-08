I don't mind shorts, but I'd like to get a correction for that! E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CBOT_MINI:YM1! sequelll Yesterday was a bank holiday, and today we opened with a strong sell-off into short positions, since the overall narrative for us is still bearish.
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