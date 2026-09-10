В России самозанятым через платформы ограничат работу с одним заказчиком

С 1 октября платформы будут ограничивать выдачу заказов при превышении порога 60 часов в месяц С 1 октября вступает в силу закон о платформенной экономике, который вводит новое ограничение для самозанятых, работающих через агрегаторы и маркетплейсы.
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