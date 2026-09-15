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ИА Регнум

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Бабушка в зоне СВО за 10 секунд обезвредила FPV-дрон голыми руками

Пенсионерка в зоне проведения спецоперации голыми руками обезвредила FPV-дрон. На это женщине потребовалось 10 секунд.

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