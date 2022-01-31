Народный артист Николай Бурляев: "..Кого будет защищать армия? 500 олигархов, захвативших все ресурсы России.."

Народный артист РФ Николай Бурляев высказал своё мнение о состоянии дел в культуре и о том, кого будет в таких условиях защищать на самом деле российская армия.
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