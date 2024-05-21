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Невестка Светличной назвала «фейком» новости о госпитализации актрисы

Невестка Светличной назвала «фейком» новости о госпитализации актрисы

Ранее артистка якобы жаловалась на здоровье Светлана Светличная globallookpress.com/Pravda Komsomolskaya Сегодня утром в прессе появилась информация об экстренной госпитализации заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной.

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