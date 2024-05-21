Невестка Светличной назвала «фейком» новости о госпитализации актрисы

Ранее артистка якобы жаловалась на здоровье Светлана Светличная globallookpress.com/Pravda Komsomolskaya Сегодня утром в прессе появилась информация об экстренной госпитализации заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии