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Война брендов: с SHAMANом за название «Я русский» собираются бороться производители алкоголя из Петербурга

Война брендов: с SHAMANом за название «Я русский» собираются бороться производители алкоголя из Петербурга

Война брендов: с SHAMANом за название «Я русский» собираются бороться производители алкоголя из ПетербургаЗа бренд «Я русский» с певцом SHAMANом (Ярославом Дроновым) намерены бороться производители водки из Петербурга.

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