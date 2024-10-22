Война брендов: с SHAMANом за название «Я русский» собираются бороться производители алкоголя из Петербурга

Война брендов: с SHAMANом за название «Я русский» собираются бороться производители алкоголя из ПетербургаЗа бренд «Я русский» с певцом SHAMANом (Ярославом Дроновым) намерены бороться производители водки из Петербурга.
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