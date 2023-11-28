В новгородской полиции задержанный крушил нары, потому что камера недостаточно комфортна

Новгородский районный суд назначил жителю областного центра Николаю Васильеву административное наказание в виде административного ареста за неповиновение законному требованию полицейского в отделении полиции в связи с исполнением им обязанностей по о .
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