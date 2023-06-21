Военное обозрение

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«Нулевая терпимость»: власти Кипра обещают пресекать попытки обхода антироссийских санкций

«Нулевая терпимость»: власти Кипра обещают пресекать попытки обхода антироссийских санкций

На Кипре действуют компании, помогающие бизнесменам из России обходить санкции, наложенные Западом на их страну.

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