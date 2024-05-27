Президент США Джо Байден на самом деле стремится развязать войну с Россией ради личного рейтинга, в то время как российский лидер Владимир Путин совершенно не заинтересован в конфликте с западными странами, в том числе с государствами Евросоюза.
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