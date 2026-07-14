Сотрудники 50+ становятся главным преимуществом бизнеса Стереотипы о возрастных работниках обходятся бизнесу гораздо дороже, чем их обучение и развитие, считает Минтруд.
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Сотрудники 50+ становятся главным преимуществом бизнеса Стереотипы о возрастных работниках обходятся бизнесу гораздо дороже, чем их обучение и развитие, считает Минтруд.
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