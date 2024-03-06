Арестовали сибиряка, приведшего лошадь в квартиру ради сюрприза для жены

Мужчина раскаялся и пообещал больше не злоупотреблять алкоголем В Кемеровской области жителю, который привел лошадь в квартиру многоэтажного дома, назначили административный арест, сообщает региональное МВД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии