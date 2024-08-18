Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 859 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина
    В плен взяли, органы разобрались и мораторий на "вышку" отменить... А то, блин, лечи, корми их. "Санаторий" для фашис...Минск занимает "Л...
  • Анатолий Витушкин
    Госдума громогласно объявляет о новом своем достижении: после трехлетнего раздумья решили готовить законопроект о нед...Бизнесу на мигран...
  • Юдкевич Сергей
    А кто у нас законодатели? Болтуны. Им пофигу. Они бюджет кроят.Они пришли нас уб...

Бизнесу на мигрантах положат конец: В Госдуме готовят законопроект о запрете хостелов в жилых домах

Бизнесу на мигрантах положат конец: В Госдуме готовят законопроект о запрете хостелов в жилых домах

Фото: Russian State Duma Photo Service/Globallookpress Депутаты внесут в Госдуму законопроект о запрете хостелов в жилых домах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮС
Юдкевич Сергей
А на что вы надеялись? Володин разве откажется от доп. Пайка?
Ответить
3 час.
Юрий Рязанов
Ничего не пойму , то говорят миграция это акт дружбы народов , как оказалось на крови, потом сами себя уговаривают, уговаривают и уговаривают отправить всех назад овец пасти. Пора в конце концов определиться , иначе это какой то позор .....
Ответить
2 час.
Анатолий Витушкин
Госдума громогласно объявляет о новом своем достижении: после трехлетнего раздумья решили готовить законопроект о недопустимости хостелов для мигрантов возле мест проживания наших граждан. У всех вздох облегчения: на пару лет Дума-Дура будет загружена работой по подготовке законопроекта в заботе о нас родных.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх