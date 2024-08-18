Фото: Russian State Duma Photo Service/Globallookpress Депутаты внесут в Госдуму законопроект о запрете хостелов в жилых домах.
Бизнесу на мигрантах положат конец: В Госдуме готовят законопроект о запрете хостелов в жилых домах
Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
А на что вы надеялись? Володин разве откажется от доп. Пайка?
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3 час.
Юрий Рязанов
Ничего не пойму , то говорят миграция это акт дружбы народов , как оказалось на крови, потом сами себя уговаривают, уговаривают и уговаривают отправить всех назад овец пасти. Пора в конце концов определиться , иначе это какой то позор .....
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2 час.
Анатолий Витушкин
Госдума громогласно объявляет о новом своем достижении: после трехлетнего раздумья решили готовить законопроект о недопустимости хостелов для мигрантов возле мест проживания наших граждан. У всех вздох облегчения: на пару лет Дума-Дура будет загружена работой по подготовке законопроекта в заботе о нас родных.
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2 час.
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