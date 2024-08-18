Бизнесу на мигрантах положат конец: В Госдуме готовят законопроект о запрете хостелов в жилых домах

ЮС Юдкевич Сергей А на что вы надеялись? Володин разве откажется от доп. Пайка?

Юрий Рязанов Ничего не пойму , то говорят миграция это акт дружбы народов , как оказалось на крови, потом сами себя уговаривают, уговаривают и уговаривают отправить всех назад овец пасти. Пора в конце концов определиться , иначе это какой то позор .....