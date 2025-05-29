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Пехота бросает позиции не просто так. Подоляка: "Всё идёт к развалу фронта

Пехота бросает позиции не просто так. Подоляка: "Всё идёт к развалу фронта

Бойцы ВСУ массово бросают свои опорники, которые ещё недавно удерживали до последнего.

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