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Ким Чен Ын осмотрел интерьер первого самолета дальнего радиолокационного обнаружения КНДР

Ким Чен Ын осмотрел интерьер первого самолета дальнего радиолокационного обнаружения КНДР

Интерьер первого северокорейского самолета дальнего радиолокационного обнаружения / © ЦТАК Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало официальные снимки самолета, включая его внутренности, которые осмотрел Ким Чен Ын.

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