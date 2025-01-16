❗️ В Крыму очистили от мазута более 179 километров берега Всего собрано почти 459 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено — почти 390 тонн, сообщили в МЧС России.
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❗️ В Крыму очистили от мазута более 179 километров берега Всего собрано почти 459 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено — почти 390 тонн, сообщили в МЧС России.